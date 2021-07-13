В Архангельске издали книгу к 80-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш"

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Презентация издания "Дервиш. Братство Северных конвоев" во вторник прошла в Архангельске. Как рассказал ТАСС автор, член клуба "Братство северных конвоев" Георгий Гудим-Левкович, книга издана к 80-летию прихода в Архангельске первого союзного конвоя "Дервиш", которое будет отмечаться 31 августа 2021 года, издание выпущено на двух языках: русском и английском.

"Книга "Дервиш. Братство Северных конвоев" вышла накануне празднования 80-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя, она посвящена этому важному событию в истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. В издании - не только история первого конвоя с момента его выхода и до прибытия в Архангельск, но и рассказ о том, как сохранялась и сохраняется память об этом событии. Книга издана на двух языках: русском и английском, это было важно. Хотя в этом году гостей из других стран ожидается немного, но они смогут прочитать и увезти с собой эту книгу", - сказал Гудим-Левкович.

Первый союзный конвой пришел в Архангельск 31 августа 1941 года в составе семи транспортов в сопровождении английских военных кораблей. Он доставил из Великобритании самолеты, мины, противотанковые ружья и различную технику, а также обувь для армии, каучук и многое другое. На тот момент еще не было официальной договоренности о ленд-лизе.

Рапорты и воспоминания

В издании собраны документы, которые до этого не публиковались. Из 12 официальных бумаг половина из советских архивов, остальные - британские, а также воспоминания участников событий. В книге опубликованы фрагменты отчетов заместителя начальника Архангельского торгового порта Георгия Дикого, на которого было возложено руководство по обслуживанию иностранных судов. Сначала предполагалось, что суда будут разгружать силами военных, но, как оказалось, их не хватало. Как не хватало и катеров, чтобы доставить портовых служащих на корабли, барж для поставки воды и продовольствия на суда.

Самому большому транспорту каравана "Лландстефан Кастл" пришлось идти к причалу в центре города на Красной пристани. "Оказалось, что он не может подойти в Красной пристани ближе чем на 18 м. И за четверо суток к нему был построен дополнительный деревянный причал", - пояснил Гудим-Левкович. "Лландстефан Кастл" был построен как туристический лайнер для круизов по маршруту Лондон - Кейптаун - Момбаса. Как рассказывает американский журналист руководитель бюро United Press International в Лондоне Джон Уоллес Кэрролл, чьи воспоминания приведены в книге, в каждой каюте первого класса с довоенных времен сохранились даже машинки для льда. "Кэролл был специальный корреспондент в воюющей Англии, и когда он узнает, что идет первый конвой в Россию, он добивается, чтобы попасть на него, - отметил собеседник агентства. - И у него описано, что когда чиновник ему дает билет, не говорит куда. Вот Ливерпуль, а куда вы дальше - непонятно".

Воспоминания о переходе в Архангельск оставил также польский журналист и дипломат Франтишек Ксаверий Прушиньский. "Ему предложили быть пресс-атташе посольства Польши в Москве, он бы мог лететь самолетом через Тегеран, например, но он пошел с конвоем, - отметил Гудим-Левкович. - Если Кэрролл как американец пишет о каких-то почти бытовых вещах, которые для американского читателя интересны: как, например, на борту пели песни на разных языках, то Прушиньский пишет более философски, что теперь новый вход в Россию через Архангельск".

Впервые на русском языке опубликован отчет капитана "Лландстефан Кастл" Уолтера Роача. Он был обязан заполнить специальный опросник, подготовленный британским Адмиралтейством. Роач описывает фарватер Северной Двины, оценивает качество работы лоцманов, указывает, что его судно - самое большое, которое когда-либо заходило в Архангельский порт. Капитан отмечает, что снят ряд навигационных знаков, так как военное время, описывает, что транспорту для разгрузки пришлось использовать собственные краны.

Здесь же приведены фрагменты из дневника матроса Кена Аллена с транспорта "Нью Вестминстер Сити". "Он пишет, как они не могли подать концы, потому что матросам запретили сходить на берег, - пояснил автор книги. - Как разрешили сойти, но сразу же отправили обратно. И заканчивает фразой, что три четверти всех грузчиков - это женщины".

Как отметил Гудим-Левкович, в издании собрали данные, связанные не только непосредственно с "Дервишем", но и с тем, что происходило в Архангельске и вокруг него. В это время здесь начинали строить шесть аэродромов для самолетов, которые пришли с "Дервишем" и планировались со следующими конвоями.

Исторические и современные фотографии в книге

Как отметил Гудим-Левкович, большое внимание уделили иллюстрациям. Снимков самого конвоя "Дервиш" нет, как и разгрузки каравана в Архангельске, но есть фотографии тех же судов, идущих из Архангельска в Великобританию. На борту находилась известный фотограф, корреспондент журнала Life Маргарет Бурк-Уайт, она и сделала снимки. "Это очень знаковый фотограф, первая женщина-фоторепортер Life, она была единственным иностранным фотокорреспондентом, который запечатлел Москву 1941 года, - пояснил собеседник агентства. - И в сентябре 1941 года они с мужем возвращались в Великобританию через Архангельск вместе с обратным первым конвоем QP-1, который состоял из судов "Дервиша", и она отфотографировала этот конвой".

Также был направлен запрос в Мэриленд (США), где хранится архив люфтваффе. Известны немецкие аэрофотосъемки Архангельска, сделанные во время и после бомбежек в 1942 году. Но, как в ходе работы выяснил автор, немцы несколько раз фотографировали Архангельск с воздуха еще в 1941 году. "Каталоги архива открыты, оказалось, что немцы еще в феврале 1941 года совершили первые разведывательные полеты над Архангельском. Были полеты в июне и июле, - пояснил он. - Эти снимки можно заказать, но сейчас ковидные ограничения, и архив американский закрыт. Но мы надеемся их тоже получить".

Но, по словам Гудим-Левковича, самые важные снимки в издании - это фотографии ветеранов, сделанные в 1980-2000-е годы. На них как российские ветераны, так и участники конвоев из Великобритании и США, которые приезжали в Архангельск. "Мы постарались показать как можно больше лиц людей, запечатлеть и наших, и союзников, - сказал Гудим-Левкович. - Чтобы они остались в памяти".

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.