В Архангельской области разработали новую схему обращения с ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Общественные обсуждения новой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начались в Архангельской области. В новой схеме не предусмотрены установки по сжиганию мусора, в предыдущей их было 14, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Региональным правительством разработан проект новой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот документ определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО на территории Архангельской области. Внести свои предложения и замечания в проект территориальной схемы жители Поморья смогут до 28 июля 2021 года. В новой схеме нет инсинераторных установок - не будет сжигания мусора. До этого в схеме было 14 таких установок", - говорится в сообщении.

Новая территориальная схема учитывает сбор и переработку не только бытовых, но и других видов отходов. В регионе проведена инвентаризация объектов накопленного экологического вреда, полигонов, а также предприятий и организаций, которые производят много мусора. Проект новой территориальной схемы также учитывает применение максимально экологичных технологий переработки отходов, число полигонов сокращено с 19 до семи.

При реализации новой территориальной схемы более 40% отходов будут перерабатываться для вторичного обращения. Это позволит снизить тариф на вывоз ТКО. Новая схема также предусматривает оптимизацию транспортных потоков ТКО, при которой затраты перевозчика на транспортировку будут минимальными. Жители Архангельской области могут направить предложения и замечания по проекту территориальной схемы до 28 июля.

Предыдущая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами была утверждена в Архангельской области в августе 2019 года.