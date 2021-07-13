Жителям подтопленных районов Кубани поставили прививки от инфекционных заболеваний

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили вакцинацию населения подтопленных в результате прохождения дождей районов Краснодарского края от инфекционных заболеваний, характерных при таких видах чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

На прошлой неделе Минздрав Краснодарского края проинформировал, что медики проводят подворовые обходы жителей подтопленных районов региона и в ближайшее время начнут проводить вакцинацию населения от инфекционных заболеваний, характерных при таких видах ЧС.

"Во всех территориях, попавших в зону подтопления, были уточнены люди, подлежащие вакцинации против дизентерии Зонне, вирусного гепатита "А", брюшного тифа, 100% от плана вакцинированы", - сказали в пресс-службе.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. В ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. В середине прошлой недели циклон покинул территорию края.