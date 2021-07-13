На Кубе фиксируются перебои в работе соцсетей и мессенджеров

ГАВАНА, 13 июля. /ТАСС/. Ряд социальных сетей и мессенджеров работают на территории Кубы с перебоями или не работают вовсе, передает во вторник корреспондент ТАСС.

При попытке зайти на сайт Facebook страница не открывается, мессенджер WhatsApp при использовании мобильного интернета работает крайне редко. Наблюдаются также сбои в работе Instagram и мессенджера Telegram.

Серьезные перебои в работе мобильного интернета в республике наблюдаются после беспорядков, прошедших в стране в воскресенье. МИД Кубы заявил, что их координация велась, в частности, через Twitter.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.