В Москве создали сервис для продажи сувениров, сделанных вручную людьми с инвалидностью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва - добрый город" запустили в Москве. Он включает каталог товаров и сувениров, сделанных вручную подопечными социально ориентированных НКО, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Цель агрегатора - предоставить социально ориентированным НКО современную удобную онлайн-площадку и новый канал продаж товаров, сделанных руками людей с инвалидностью и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, кому нужна особая поддержка и забота. Желающие могут ознакомиться с продукцией, перейти на сайты НКО и приобрести ее", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, новый сервис дает возможность для подопечных социально ориентированных НКО самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться, а москвичам и корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом.

Отмечается, что на сайте агрегатора онлайн-магазинов уже присутствуют НКО "Единение", "Жизненный путь" и "Изумрудный город", которые помогают людям с ментальными нарушениями и их семьям в социальной адаптации. Также на нем представлены товары и сувениры подопечных НКО "Равные возможности", благотворительного фонда помощи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами "Семейный очаг", проекта Granny's, поддерживающий пенсионеров со всей России в реализации изделий, сделанных их руками, благотворительных фондов "Жизнь как чудо" и "Дом с маяком", центра "Пространство общения" и другие столичные социально ориентированные НКО.

Участие в проекте для социально ориентированных НКО бесплатное. Кроме этого, представлять уникальные изделия, сделанные своими руками, в агрегаторе "Москва - добрый город" могут также пациенты столичных социальных стационарных учреждений, реабилитационных центров, и подопечные центров содействия семейному воспитанию. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму обратной связи на сайте.