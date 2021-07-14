Более 3 тыс. выпускников Москвы трудоустроились с помощью центра "Моя работа" с 2020 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. молодых специалистов в Москве нашли работу с помощью центра занятости "Моя работа" с 2020 года. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Одна из задач службы занятости населения - помощь в поиске работы молодым специалистам. Главная проблема с трудоустройством выпускников - незнание рынка труда. Чаще всего в вузах нет специализированных занятий, на которых студентам бы рассказывали, как искать работу, какие есть компании и как в них устроиться. Благодаря службе занятости ребята смогут сделать первый шаг к построению своей карьеры", - приводятся в сообщении слова директора центра занятости "Моя работа" Романа Шкута.

Специалисты центра оценивают профессиональные и личностные компетенции кандидата, помогают составить резюме и пройти собеседование. Также молодые специалисты могут получить первый опыт прохождения интервью на площадках службы занятости во время открытых отборов с крупнейшими работодателями.

Кроме этого, выпускники могут поработать в учреждениях правительства Москвы в рамках проекта "Первая работа", который был запущен центром занятости. Участниками могут стать выпускники колледжей и вузов в возрасте от 18 до 26 лет с российским гражданством и без опыта работы по трудовой книжке.