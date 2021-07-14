Уральские меценаты примут участие в реконструкции заброшенной больницы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Уральские меценаты планируют принять участие в реконструкции заброшенной больницы рядом с парком Зеленая роща в центре Екатеринбурга. Для этого был создан специальный фонд, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой фонда святой Екатерины.

"В Екатеринбурге создан фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. Предполагается, что фонд займется восстановлением заброшенной больницы в Зеленой роще, которая закрылась в 2000 году", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в состав учредителей вошли генеральный директор УГМК Андрей Козицын, владелец оптовой компании "Сима-ленд" Андрей Симановский и представители Русской медной компании. "Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займет какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния", - цитирует пресс-служба директора созданного фонда Татьяны Прусевич.

Вопрос о дальнейшей судьбе здания больницы тянется последние годы. Губернатор региона Евгений Куйвашев в начале июля обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об исключении здания больницы скорой помощи из списка памятников.

"Принятие такого решения необходимо для создания на этом месте многофункционального медицинского центра на принципах государственного-частного партнерства. Речь пока идет только о концепции. По данным областного Минстроя, на этот момент рассматривались только проекты приспособления здания, которое сейчас имеет статус объекта культурного наследия. Определенность со статусом здания позволит выбирать дальнейшие пути воплощения идеи создания многопрофильного медицинского центра", - сообщила ТАСС пресс-секретарь главы области Анна Шкерина.

По ее словам, снятие такого статуса позволяет реконструировать подобные объекты в более короткие сроки с меньшими затратами. "В любом случае - о выборе конкретного проекта на этом этапе говорить рано", - отметила Шкерина.

О больнице

Заброшенная клиническая больница скорой помощи являлась одним из крупнейших медицинских комплексов в Свердловске 1930-х годов, архитектурно-планировочное решение которого было выполнено в традициях отечественного конструктивизма с поздним привнесением в оформление главных фасадов и интерьеров приемов и элементов архитектуры классицизма. Она является объектом культурного наследия регионального значения.