В июле приток воды в Байкал может составить до 1,5 раз больше нормы

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют приток в озеро Байкал в июле до 1,5 раз выше нормы, в связи с чем расход воды на Иркутской ГЭС продолжат увеличивать. Об этом в среду сообщила пресс-служба Росводресурсов.

"По уточненному прогнозу Росгидромета, в июле приток к озеру составит не 4 700-5 700 куб. м в секунду, а 6 000-7 000 куб. м в секунду при норме в 4 860. С учетом складывающейся гидрологической обстановки Росводресурсы установили новый режим работы Иркутской ГЭС. С 14 июля среднесуточные сбросные расходы составят 3 100 куб. м в секунду, планируется, что до конца недели они увеличатся еще на 100 куб. м в секунду", - говорится в сообщении.

Не исключено, что в дальнейшем расход повысят до 3 300-3 600 куб. м в секунду. Увеличение объема пропуска воды через ГЭС необходимо, чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала. По данным Росводресурсов, за последнюю неделю уровень воды в озере поднялся на 14 см и достиг отметки 456,78 м, что на 22 см ниже нормального подпорного уровня.

Повышенный приток в Байкал наблюдается с 2020 года. В среду Иркутская ГЭС в третий раз за июль 2021 года увеличила расход. Это создает угрозу подтоплений в Иркутске. В нижнем бьефе реки Ангары ведется мониторинг уровня воды. На особом контроле находятся садоводства, расположенные в пониженных участках местности - в зоне возможного подтопления. Население информируют о складывающейся ситуации.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.