Эксперт заявил о связи приема витаминов и продолжительности жизни

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более высокий показатель продолжительности жизни отмечается в странах, где свыше 80% населения принимают витамины, сообщил директор ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" в среду.

"Те страны, где витаминно-минеральные комплексы применяются значительным процентом населения - 80-90 и более процентов, отмечается низкий уровень ожирения и высокий - продолжительности жизни", - сказал эксперт.

Он отметил, что при низком уровне потребления витаминов, когда их дефицит не ликвидируется, как правило, наблюдается обратная картина: высокая доля населения с ожирением и более низкая продолжительность жизни.

Как сообщил Никитюк, значительная часть населения в России испытывает недостаток кальция, магния, цинка и других элементов.

Недостаток витаминов у детей

Лишь 17% детей в России в полной мере обеспечены витаминами и макро- и микроэлементами, сообщил Никитюк.

"Можно видеть, что лишь 17% детей и 14% взрослого населения в полной мере обеспечены витаминами", - сказал эксперт.

По его словам, значительная часть населения испытывает полигиповитаминоз - недостаток в организме целой группы витаминов. Речь идет о 40% детей и 22% взрослых.