Минздрав сообщил, что более 200 компаний в РФ реализуют программы по укреплению здоровья

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Корпоративные программы по укреплению здоровья в России реализуются сегодня более чем в 200 компаниях. Об этом сообщил в среду замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"На текущий момент более 200 организаций, представителей бизнеса, в том числе и крупного бизнеса, реализуют корпоративные программы в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", - сказал он на форуме по здравоохранению "Охрана здоровья работающего населения в условиях пандемии COVID-19".

Салагай также призвал членов бизнеса и представителей Российского союза промышленников и предпринимателей рассмотреть возможность активного внедрения таких корпоративных программ. По его словам, Минздрав РФ готов оказывать максимальное содействие по этому направлению.

Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья Минздрав разрабатывал совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины. В разработке участвовали Российский союз промышленников и предпринимателей, экспертное и бизнес-сообщество. Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

Относительная профзаболеваемость

Показатель относительной профессиональной заболеваемости в России с 2016 года снизился почти в два раза.

"С 2016 года относительный показатель профессиональной заболеваемости сократился практически в два раза", - сказал Салагай.

По словам замминистра, сократились также и абсолютные цифры. При этом структура профессиональной заболеваемости меняется.