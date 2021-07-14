Победитель конкурса "Лидеры России" Дарья Гриц стала проректором университета "Сириус"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дарья Гриц, победившая в конкурсе управленцев "Лидеры России", назначена на должность проректора по образованию научно-технологического университета "Сириус". Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Дарье Гриц предстоит подобрать в исследовательскую команду технологического университета "Сириус" первых студентов магистрантов и аспирантов. Молодые ученые присоединятся к прорывным проектам вуза в области генетики и наук о жизни, математики, когнитивных исследований, информационных технологий и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Гриц родилась 10 февраля 1991 в Санкт-Петербурге. Училась в Классической гимназии, затем на математико-механическом факультете СПбГУ. В 2010 году она прошла обучение по направлению "Антропология и история" в Colby College (Мэйн, США) и в 2014 году по направлению "Экономика" в Берлинском университете имени Гумбольдта (Берлин, Германия). В 2015 году окончила Международный институт управления МГИМО по специальности "Государственное и муниципальное управление".

"Конкурс "Лидеры России" учит мыслить горизонтом в 10-20 лет - это помогает четко ставить перед собой цель и не отклоняться от нее. Участие в конкурсе дает возможность познакомиться с "заряженными" амбициями людьми, которые формируют сплоченное сообщество и остаются на связи даже после завершения конкурса. Для меня конкурс стал важным и мощным импульсом к развитию. Можно сказать, что начался новый этап моей жизни, в котором я могу быть быстрее, выше, сильнее", - отметила Гриц.

В пресс-службе добавили, что Гриц активно поддерживает образовательную программу "Женщина-лидер", реализуемую мастерской управления "Сенеж" при поддержке Совета Евразийского женского форума. В рамках программы она с командой женщин-лидеров создала проект "Young development", позволяющий школьникам узнать о профессиональных возможностях в сфере digital.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 "Лидеров России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников - главами городов.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.