На федеральной территории Сириус вводят курортный сбор

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду внесли изменения в закон о курортном сборе, предусматривающие его взимание на федеральной территории Сириус, сообщил ТАСС председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина в ходе сессии сообщила, что подготовленная законодательная инициатива о внесении изменений в краевой закон о введении курортного сбора предусматривает включение территории муниципального образования городского округа Сириус в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на основании совместной заявки главы муниципального образования городского округа города-курорта Сочи и врио главы городского округа Сириус.

"Внесенные в краевое законодательство изменения предусматривают продолжение практики курортного сбора на территории как города-курорта Сочи, так и федеральной территории Сириус. Последняя также будет полноправным участником эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Здесь имеется хороший задел для устойчивого развития всей туристической сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура", - сказал Бурлачко.

Депутаты приняли поправки во втором и окончательном чтении.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.