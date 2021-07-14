В Париже прошел парад в честь Национального праздника Франции

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Большой военный парад прошел в среду на Елисейских полях в ознаменование Национального праздника Франции. Его трансляцию провели все основные телеканалы страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон начиная с 10:00 (11:00 мск) провел смотр войск, в сопровождении конной Республиканской гвардии проследовав на командной машине по Елисейским полям до площади Согласия. Он прибыл на главную трибуну, перед которой прошла официальная церемония приветствия армией своего главнокомандующего - ее провели представители двух полков Республиканской гвардии.

В течение всего парада глава государства и члены правительства были в защитных масках. Высокопоставленные иностранные гости в этом году на торжества приглашены не были из-за продолжающейся эпидемии коронавируса и особо активного его распространения именно в парижском регионе.

Шествие, по сложившейся в последние годы традиции, открыли гости праздника - ими в этом году стали военные из ведущей борьбу против исламистов в Сахеле международной группировки "Такуба" ("сабля" на языке туарегов - прим. ТАСС). По Елисейским полям прошли в полевой форме своих армий 73 представителя Швеции, Чехии, Эстонии, Италии, Бельгии, Франции, Португалии и Нидерландов. Лица всех военных из этой спецгруппы были скрыты маскировочными шарфами. Общая численность группировки "Такуба" составляет 600 человек и им в дальнейшем предстоит заменить собой французские войска, задействованные в боевой операции "Бархан" .

В ходе парада в пешем строю по Елисейским полям прошли представители основных родов войск, элитных подразделений, военных училищ, сотрудники жандармерии и полиции, таможни, медицинских и технических служб, гражданской обороны.

В параде приняли участие и более 200 военных из состава Чадского маршевого полка - в связи с 80-летием "клятвы в оазисе Куфра". 2 марта 1941 года после взятия Куфры полк официально дал клятву вести борьбу с захватчиками полковнику Филиппу Леклерку, ближайшему сподвижнику генерала де Голля. Леклерк призвал бойцов Чадского маршевого полка не прекращать борьбу до полной победы и освобождения Франции - что они и сделали, приняв в дальнейшем участие в освобождении Парижа и Страсбурга.

Парад техники

Парад военной техники по многолетней традиции открыла знаменитая пилотажная группа Patrouille de France. Сомкнутым строем "большая девятка" они пролетели над Елисейскими полями, оставляя за собой шлейф дыма цветов французского триколора. Самолеты летели над городом на малой высоте в 300 метров и на скорости в 500 км/час. На вертикальное оперение Alpha jet было нанесено изображение Маленького принца - героя произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Сам летчик и писатель погиб при выполнении задания на разведывательном самолете в дни подготовки высадки войск союзников на юге Франции.

Вслед за пилотажной группой над Елисейскими полями в ознаменование 80-летия Воздушных сил сражающейся за свободу Франции (FAFL) пролетела тройка самолетов. Это два самолета Rafale и один Mirage 2000C - он входит в состав современной эскадрильи "Нормандия-Неман", прославленного формирования, ставшего в годы войны символом франко-российской борьбы против общего врага. В настоящее время эскадрилья базируется на юго-востоке Франции.

Впервые на параде во Франции был показан новый самолет электронно-оптической разведки, целеуказания и электронной борьбы ALSR VADOR. Небольшая машина, созданная на базе гражданского двухмоторного винтового самолета Beechcraft King Air 350, поступит в войска уже летом этого года. Самолетом на параде управляла женщина-летчик.

Еще одна продемонстрированная авиационная новинка - учебно-тренировочный самолет PC-21. Он позволяет обеспечить учебные полеты по параметрам, аналогичные управлению многоцелевым истребителем Rafale. База французские ВВС у города Коньяк уже получила и использует в учебных центрах 17 таких машин. Они заменили ранее применявшиеся двуместные Alpha jet.

Также впервые на параде участвовала боевая машина пехоты Griffon. Эти бронетранспортеры нового поколения, со значительно улучшенной бронезащитой, комфортабельностью и системами связи уже находится на вооружении ударных подразделений, ведущим операции в Сахеле. Боевая техника там сильно страдает от воздействия песка и жаркого климата. В настоящее время Франция пересматривает масштабы и форму своего участия в операциях в Сахеле, в частности закрывая свои базы на севере Мали и переходя от боевых операций к действиям по поддержке как международной коалиции, так и армии Мали.

Прохождение войск по Елисейским полям завершилось появлением самой красочной колонны. Под звуки собственного "конного оркестра" на 200 лошадях четырех мастей прошествовала кавалерия Республиканской гвардии. Всадники по традиции были в парадной форме, мало изменившейся с 1872 года. Большинство других военных-участников парада были, напротив в новейшей французской военной форме F3 - с учетом характера нынешних военных операций она лучше защищает от жары и комаров, у нее повышенная камуфляжная способность и она не горит.

Хор на площади

После завершения движения техники на площади Согласия выступил хор, состоящий из молодежи военных и пожарных училищ, а также участников курсов по военной подготовке гражданского населения. Совместно с хором вооруженных сил они исполнили национальный гимн "Марсельезу". На площади Согласия прозвучали в исполнении оркестра и вариации на мелодию из песни Джо Дассена "Елисейские поля".

Когда смолкла музыка, президент Франции, сняв защитную маску, сошел с трибуны и поздравил военных - организаторов парада с его успешным проведением и с Национальным праздником. Он также пообщался с молодежью из хора, пожелав ей успехов в учебе и счастья в жизни. Особое внимание Макрон уделил и военным инвалидам, родственникам солдат и офицеров, погибших в военных операциях.

Это последний парад в день Национального праздника для Макрона в рамках его нынешнего президентского срока. Президентские выборы пройдут во Франции в апреле 2022 года.