Глава Крыма назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в общественном транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Крыма не используют средства защиты в общественном транспорте, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба, назвав ситуацию с соблюдением противоэпидемических мер в транспорте республики катастрофой.

"Каждый день езжу по городу, остановились рядом с автобусом, троллейбусом, большинство в салоне пассажиров находятся без масок. Могу сказать, что, по моим ощущениям, в масках до 10% всего. <…> В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер", - сказал Аксенов.

По словам главного государственного санитарного врача по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, в данных муниципального контроля за соблюдением масочного режима представлены некорректные цифры. "В целом по республике Крым выявлено всего порядка 50 нарушений из общего количества проведенных рейдовых проверок на транспорте - более 800", - сказал она.

Аксенов назвал эти данные ложью. "Данные о том, что проведены сотни мероприятий и нарушений не выявлено, - полная ложь. Если подписывали главы администраций, значит, они соучастники, по-другому сказать не могу", - добавил глава Крыма.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. При этом сейчас ситуация в Крыму примерно такая же, как в середине зимы, когда фиксировалась наиболее сложная ситуация с коронавирусом в регионе.