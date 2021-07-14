Общественная палата объявит конкурс на самое оперативное разоблачение фейков

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОП) РФ учредит конкурс на самое оперативное разоблачение фейков. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по вопросам общественного контроля за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

"У нас несколько лет успешно работает в Общественной палате рабочая группа по борьбе с фейками. Я думаю, что в этом году мы учредим конкурс для наших подписчиков в социальных сетях на самый интересный фейк и самое оперативное реагирование и разоблачение фейков", - сказал Малькевич в ходе круглого стола, посвященного нововведениям сентябрьских выборов и общественному контролю за ними.

По его словам, сейчас прорабатываются правила этого конкурса.

Как отметил Малькевич, фейки на выборах стали большой проблемой, Общественная палата будет с ними вновь системно бороться. "Были фейки на голосовании по поправкам в конституцию, в единый день голосования в прошлом году. В этом году вся эта история продолжается", - сказал Малькевич.

По его словам, ОП пытается "эту ситуацию профилактировать". "В частности, договорились с общественной палатой и избиркомом Санкт-Петербурга о проведении очень серьезного обучающего семинара для журналистов и членов УИК по медиаграмотности, по профилактике фейкозависимости", - сказал Малькевич, добавив, что такой формат будет предложен и другим регионам.

Число фейков растет

Как уточнила член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, число фейков о выборах в Госдуму начало увеличиваться. "Только с 8 июля нашими волонтерами обнаружено уже 312 таких недостоверных сообщений, распространяемых под видом достоверных", - сообщила она. По словам Мизулиной, в частности, появлялись сообщения о якобы планируемом переносе даты выборов в Госдуму, а также информация, что после проведения голосования будет введен общероссийский локдаун и начнется четвертая волна коронавируса.

"Кроме того, [появлялась ложная] информация о том, что на избирательных участках будет проходить медосмотр граждан и выявление всех лиц, которые болеют коронавирусом, для последующей их якобы вакцинации", - отметила Мизулина. "Также распространяется информация, что с 15 сентября начнется принудительная вакцинация детей, что, естественно, не соответствует действительности", - подчеркнула член комиссии ОП.