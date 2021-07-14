Президента Бразилии госпитализировали с болями в области брюшной полости

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июля. /ТАСС/. Президента Бразилии Жаира Болсонару в среду утром доставили в столичный военный госпиталь с болями в области брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, политик направлен туда по решению команды медиков администрации президента для того, чтобы "выяснить причины икоты".

"Президент проведет под наблюдением от 24 до 48 часов, пребывание в больнице в течение всего этого времени необязательно. Он пребывает в добром расположении и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении. Утренние встречи в графике президента отменены.

Ранее в ходе общения со своими сторонниками Болсонару признался, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота после того, как он перенес установку двух имплантов на зубах.