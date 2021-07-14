Прокуратура взяла на контроль проблему пробок в сторону аэропорта Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура предложила увеличить частоту электричек в аэропорт Кольцово из Екатеринбурга из-за ремонта моста на дороге, ведущей в аэропорт. Вопрос альтернативных путей доставки граждан в аэропорт будет проработан, так как пассажиры стали опаздывать на рейсы по причине пробок, сообщили в пресс-службе прокуратуры в среду.

Ремонт моста на дороге из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово начался 12 июля, в связи с чем на въезде и выезде из города образовалась большая пробка. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнаружил отсутствие рабочих на объекте. После этого глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание ремонтировать мост круглосуточно.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о фактах неприбытия на рейс пассажиров либо их опоздания в связи с осложнением дорожной обстановки. В этой связи транспортной прокуратурой инициирована проработка вопроса об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт, в том числе железнодорожным транспортом. В частности, с учетом функционирования железнодорожного маршрута Екатеринбург-Пассажирский - Кольцово руководству Свердловской пригородной компании предложено рассмотреть вопрос об увеличении частоты выполняемых сообщений для снижения нагрузки на автомобильный транспорт", - говорится в сообщении.

Через данный мост проходит основная дорога в аэропорт Екатеринбурга. Также он пересекается с объездной дорогой, которая идет через несколько районов города и позволяет добраться из западной части города в восточную.