Ремонт моста в Екатеринбурге будет идти круглосуточно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание изменить график ремонтных работ на Новокольцовском тракте после возникновения в понедельник многокилометровых пробок. Ремонт будет вестись круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал подрядную организацию, которая ремонтирует мост на дороге из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово, за отсутствие рабочих на объекте. В понедельник часть моста была закрыта, поэтому на въезде и выезде из города скопилась большая пробка, сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram.

"Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное - оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ, теперь ремонт будет идти круглосуточно", - цитирует пресс-служба Орлова.

Через данный мост проходит основная дорога в аэропорт Екатеринбурга. Также он пересекается с объездной дорогой, которая идет через несколько районов города и позволяет добраться из западной части города в восточную. В понедельник часть моста закрыли на ремонт, что спровоцировало большие пробки.