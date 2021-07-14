Большую часть суммы на возведение инфекционной больницы в Оренбурге выделят местные власти

14 июля. ТАСС. Большая часть средств на строительство новой инфекционной больницы в Оренбурге будет направлена из областного бюджета. Об этом сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер в своем аккаунте в Instagram в среду.

"Почти 2,7 млрд рублей мы должны выделить на новую больницу, и чем быстрее закончится строительство, тем лучше для людей. Большая часть суммы на строительство будет направлена из областного бюджета, финансовую поддержку также окажет бизнесмен Сергей Черный. Спасибо за поддержку важного для региона проекта", - сообщил Паслер.

Он отметил, что на инфекционистах в условиях пандемии лежит огромная нагрузка, и новая больница - это необходимость.

Новый госпиталь на 186 коек построят в Оренбургском районе, при необходимости, в чрезвычайных условиях, количество коек можно будет увеличить до 379. Это будет комплекс современных быстровозводимых корпусов со всем необходимым для оказания качественной медпомощи. Здесь будут построены отделения на 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба.

Решение о строительстве новой инфекционной больницы в Оренбургской области было принято губернатором региона из-за нецелесообразности вложения средств в модернизацию старого учреждения, существующего с 1936 года. Помощь в подготовке проекта и последующем строительстве готов оказать бизнес. Так, директор компании "Руссоль" Сергей Черный ранее через СМИ обратился к предпринимателям с предложением помочь медицинским учреждениям области и заявил о готовности передать 500 млн рублей собственных средств на строительство новой инфекционной больницы.