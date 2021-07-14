Эксперт ожидает прорыва в интеграции РФ и Белоруссии на фоне интенсивных контактов лидеров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко и высокая интенсивность контактов лидеров в последнее время указывают на намечающийся прорыв в российско-белорусской интеграции. Такое мнение в среду выразил ТАСС руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

"У меня такое ощущение, что готовится прорыв в интеграционных делах. По количеству встреч и по времени, которое два президента уделяют друг другу, можно предположить, что идет достаточно детальное и подробное согласование планов с учетом той обстановки, которая складывается на внешнем контуре, - сказал Межевич. - На мой взгляд, не может быть такой ситуации, при которой фундаментальные изменения на внешнем контуре, в частности четвертый пакет санкций, не повлияют на отношения двух стран. Обязаны повлиять".

Он обратил внимание на то, что в СМИ попадает мало информации о готовящихся соглашениях, поскольку существует много противников развития российско-белорусского взаимодействия среди третьих стран. Кроме того, в самих РФ и Белоруссии существуют силы, которые скептически относятся к дальнейшему углублению интеграции. "Поэтому на сегодняшний день объявить о победе, а потом, собственно, приступать к действиям в экономической и социально-политической сфере было бы неправильно", - продолжил специалист.

Аналитик обратил внимание, что ключевые подвижки в двустороннем сотрудничестве могут касаться выравнивания хозяйственных условий для предприятий двух стран. При этом он отметил, что вряд ли стоит сейчас говорить о таких глобальных изменениях, как, например, введение единой валюты, однако возможно создание холдингов из концернов РФ и Белоруссии.

"Возможно эта же задача уравнивания компаний в хозяйственных вопросах будет решаться частично через построение сложных холдингов, условно говоря, какие-то формы сотрудничества схожих предприятий, - резюмировал специалист. - Попытки были и не одна, и не две, и не три - не получалось. Но эти попытки предпринимались в тепличных условиях прошлого десятилетия, а сейчас какие уж тут тепличные условия: на Россию давят извне и на Белоруссию тоже".

Во вторник по итогам встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ. В свою очередь, как заявила в среду пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, главы государств поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия санкциям Запада, обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине, вопросы увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Россию.