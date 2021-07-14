В Великобритании выявили максимальное число зараженных коронавирусом с середины января

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 42,3 тыс., что стало максимальным значением с 15 января. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации.

Отмечается, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает отметку в 30 тыс. уже восьмой день подряд. Согласно официальной статистике, за сутки было зарегистрировано 49 летальных исходов. Смертность держится на уровне около 50 летальных исходов в сутки в течение последних 28 дней.

При этом в Соединенном Королевстве продолжается процесс вакцинации. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили уже почти 46 млн человек, что составляет 87,3%, или две трети взрослого населения страны. Полностью привиты почти 35 млн людей (66,4% совершеннолетних жителей королевства).

Растущее число случаев заражения коронавирусом связывают с появлением штамма "дельта". Данный вариант отличается повышенной заразностью и успел стать в королевстве доминирующим. На него приходится практически 100% случаев заражения.

Спасительная вакцинация

6 июля глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что, согласно прогнозам властей, к концу лета в стране будет выявляться до 100 тыс. новых случаев инфицирования в сутки. Однако, как отметил министр, это не грозит создать чрезмерную нагрузку на больницы, так как вакцинация смогла кардинально изменить наблюдавшееся ранее соотношение между числом инфицированных и количеством случаев тяжелого течения болезни.

Стремительное увеличение числа привитых взрослых позволило, в частности, решиться на отмену большинства коронавирусных ограничений в стране с 19 июля. С этой даты власти больше не будут обязывать жителей королевства носить маски и соблюдать социальную дистанцию, хотя продолжат вырабатывать рекомендации по соблюдению разумных мер предосторожности в местах массового скопления людей и плохо вентилируемых помещениях.