Власти Владимирской области разрешили посещать салоны красоты без QR-кодов до 1 сентября

ТАСС, 14 июля. Власти Владимирской области отложили до 1 сентября вступление в силу требования предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию, или результат ПЦР-теста при посещении салонов красоты, спортзалов и фитнес-центров. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, в соответствии с которым предприятия общественного питания и сферы услуг в регионе будут принимать только прошедших вакцинацию от коронавируса или предъявивших отрицательный ПЦР-тест клиентов, а также людей, перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев. С 15 июля мера будет распространяться на гостиницы и другие места временного проживания.

"Те ограничения, которые действовали для фитнес-центров, спортзалов, салонов красоты, парикмахерских с точки зрения посещения с ПЦР-тестами и с QR-кодами по вакцинации, мы отодвинули до 1 сентября. На сегодняшний день данные направления могут работать при жестком соблюдении мер безопасности, прописанных Роспотребнадзором", - сказал Ремига.

По его словам, изменения в работе салонов красоты и фитнес-центров были приняты после встречи представителей администрации с предпринимателями. Ремига отметил, что, если меры безопасности не будут соблюдаться, властям придется вернуться к прежним ограничениям.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировано 229 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе отмечено 39 484 случая ковида, выздоровели 36 843 человека, 1 325 умерли.