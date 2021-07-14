В половине подтопленных на Кубани районов завершили выплаты по предоставленным документам

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Выплаты жителям Краснодарского края завершены в половине пострадавших при подтоплениях в июле муниципалитетах, их получили около 3,6 тыс. человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства ГО и ЧС по региону.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выделил 445 млн рублей для выплаты материальной помощи жителям пострадавших из-за непогоды муниципалитетов.

"В шести пострадавших от ЧС муниципалитетах Кубани выплачена уже четвертая часть от общей суммы, выделенной из резервного фонда губернатора региона. По состоянию на 17:00 мск, по предоставленной информации из муниципалитетов, выплаты получили 3 598 человек на общую сумму 116,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Туапсинском районе число жителей, которым полагаются выплаты, увеличилось на 490 человек. В районе получил господдержку 1 031 человек на сумму 35,2 млн рублей. В Горячем Ключе также увеличилось количество людей, которым перечислены денежные средства на расчетные счета. Число получивших выплаты выросло до 173 человек на общую сумму 23,46 млн рублей.

В Славянском и Горячеключевском районах, а также в Сочи по всем предоставленным документам выплаты жителям полностью завершены. В Северском районе на вечер вторника единовременную материальную и финансовую помощь получили 503 человека на сумму 18,1 млн рублей. В районе продолжается проверка документов, поступивших от граждан по состоянию на среду, в ближайшие дни выплаты в районе продолжатся.

По данным синоптиков, в начале июля циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, сильные дожди прошли в Сочи, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено.