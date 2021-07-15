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Акции протеста на Кубе

Власти Кубы вывели часть полицейского усиления из центральных районов Гаваны

Работу мобильного интернета в городе частично восстановили, но доступ в Facebook, WhatsApp и Instagram ограничен
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Описание
Улица муниципалитета Центральная Гавана
© Евгений Задорожный/ТАСС
Одна из улиц исторического центра Гаваны
© Евгений Задорожный/ТАСС
Аптека в Старой Гаване
© Евгений Задорожный/ТАСС
В одном из парков Старой Гаваны
© Евгений Задорожный/ТАСС
© Евгений Задорожный/ТАСС

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Часть нарядов полиции, патрулировавших центральные районы Гаваны после массовых беспорядков в воскресенье, были выведены с мест дежурства. Обстановка в городе спокойная, передает в среду корреспондент ТАСС.

Усиленное патрулирование на данный момент сохраняется на главной набережной Малекон и в окрестностях Капитолия. По официальным данным, беспорядков в городе в среду не зафиксировано.

Работа мобильного интернета в столице частично восстановлена, однако доступ в Facebook, WhatsApp и Instagram ограничен. Магазины и заведения общепита работают в соответствии с санитарными нормами, введенными для предотвращения распространения коронавируса: обязательно социальное дистанцирование, рестораны ведут обслуживание только навынос.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, множество сторонников властей получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков в воскресенье.

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