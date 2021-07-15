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Пандемия COVID-19

Гаити получила первые 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

Глава Минздрава республики Мари Грета Руа Клеман отметила, что Гаити "была единственной страной в Западном полушарии, которая до сих пор не начала применять вакцины от коронавируса"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Республика Гаити получила первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду Панамериканская организация здравоохранения (ПОЗ).

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"Сегодня Гаити получила 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, которые пожертвовали США в рамках механизма COVAX", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Минздрава республики Мари Грета Руа Клеман, Гаити "была единственной страной в Западном полушарии, которая до сих пор не начала применять вакцины от коронавируса".

Комментируя прибытие препарата, директор ПОЗ Карисса Этьенн сказала, что организация вместе с партнерами обещает оказывать помощь Гаити в "это непростое время", и призвала другие международные организации "присоединиться к их борьбе с COVID-19".

По данным Минздрава Гаити на 7 июля, в стране было выявлено 19 427 случаев заражения коронавирусом, умер 491 человек.

Теги
ГаитиПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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