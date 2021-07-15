Гаити получила первые 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Республика Гаити получила первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду Панамериканская организация здравоохранения (ПОЗ).

"Сегодня Гаити получила 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, которые пожертвовали США в рамках механизма COVAX", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Минздрава республики Мари Грета Руа Клеман, Гаити "была единственной страной в Западном полушарии, которая до сих пор не начала применять вакцины от коронавируса".

Комментируя прибытие препарата, директор ПОЗ Карисса Этьенн сказала, что организация вместе с партнерами обещает оказывать помощь Гаити в "это непростое время", и призвала другие международные организации "присоединиться к их борьбе с COVID-19".

По данным Минздрава Гаити на 7 июля, в стране было выявлено 19 427 случаев заражения коронавирусом, умер 491 человек.