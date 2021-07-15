Кабмин создал правкомиссию по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Предполагается, что новая структура будет координировать усилия федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Это повысит оперативность принимаемых решений и позволит завершить все запланированные мероприятия в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состав правкомиссии будет утвержден отдельным распоряжением.

По данным МЧС России, на Дальнем Востоке в результате паводка уже подтоплено около 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживает более 5 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. приусадебных и дачных участков, более 700 км автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры. Из мест постоянного проживания эвакуированы более 3 тыс. человек, в том числе 872 ребенка. Предварительный ущерб сельхозпроизводителям составил 656 млн рублей.