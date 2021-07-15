Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Казань-Анталья

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса Казань-Анталья авиакомпании Red Wings, который вылетел с задержкой почти на 14 часов из-за технической неисправности. Об этом в четверг сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

"Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов, результаты которой находятся на контроле Приволжской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Задержка рейса Казань-Анталья" №7075 авиакомпании Red Wings произошла 14 июля в Международном аэропорту Казани. Вылет рейса планировался в 01:30 14 июля, но из-за технической неисправности потребовалась замена судна. Задержка рейса составила 13 часов 45 минут. На рейс зарегистрировались 220 пассажиров, из них 52 ребенка.