Нарышкин: мужество и знания медиков позволяют России отвечать на вызовы COVID-19

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Накопленные знания, самоотверженность и мужество российских медиков позволяют России справляться с пандемией коронавируса и многими другими серьезными заболеваниями. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории передовых медицинских технологий в России.

Нарышкин подчеркнул, что история медицины - неотъемлемая часть истории России. Он обратил внимание на отечественные прорывы в области в хирургии, трансплантологии, иммунологии, в сфере охраны общественного здоровья и напомнил о знаменитых русских ученых Николае Пирогове, Иване Павлове, Илье Мечникове, Александре Вишневском, Владимире Демихове. "Эти великие врачи творили настоящие чудеса. <...> На этих примерах воспитывалось несколько поколений наших медиков. Сегодня их знания, самоотверженность и мужество позволяют России отвечать на вызовы коронавирусной инфекции, справляться с многими другими серьезными заболеваниями", - сказал он.

Нарышкин отметил, что применение новейших технологий, возникающих на переднем крае развития науки, как правило, требует общественных дискуссий, чтобы развеять опасения граждан. "С этим столкнулась еще Екатерина Вторая, в свое время преодолевшая сопротивление тех, кого бы мы сегодня называли антипрививочниками. В подобных случаях очень важно поддерживать прямой диалог врачей и общественности, добиваться того, чтобы люди осознавали возможности медицины, а врачи были готовы развеять опасения граждан", - подчеркнул Нарышкин.

Круглый стол в Доме Российского исторического общества проводится в рамках Года науки и технологий и приурочен к 105-летию со дня рождения выдающегося отечественного трансплантолога Владимира Демихова.