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Кузнецова предложила дать дополнительный отпуск тем, кто выезжает с детьми на реабилитацию

Сейчас у таких родителей есть возможности оформить больничные

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, предложила включить в народную программу партии идею о дополнительном оплачиваемом отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию. Об этом она сообщила в четверг в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России".

"Предложение, которое прозвучало от родителей на Дальнем Востоке, я считаю, достойно, чтобы мы его обсудили и предложили к включению в народную программу. Предоставлять родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию и санитарно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск", - отметила Кузнецова.

По ее словам, сегодня у таких родителей есть возможности оформить больничные, однако в некоторых случаях существующих норм недостаточно. "Если у ребенка ДЦП и нужна постоянная реабилитация, не наездишься. Если в этом направлении работать, мы могли бы найти ответ для многих родителей, для которых этот вопрос является ключевым", - подчеркнула Кузнецова.

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