На Соловках начали строительство новой больницы

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Строительство новой участковой больницы началось на Соловецком архипелаге, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

Сейчас стационар и поликлиника Соловецкой участковой больницы располагаются в здании, построенном в 1930-е годы.

"Строительство больницы в поселке Соловецкий на 40 посещений в смену со стационаром на десять коек стартовало. Заказчиком объекта выступает наше подведомственное учреждение - Главное управление капитального строительства", - приводит пресс-служба слова министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимира Полежаева.

В настоящее время завершено ограждение стройплощадки, закончено устройство временного дорожного покрытия для проезда спецтехники, выполнена разработка котлована, доставлены материалы для возведения фундамента и стен больницы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации области, на строительство Соловецкой участковой больницы выделено около 550 млн рублей. Финансирование проекта федеральным бюджетом запланировано в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области. Завершить строительство планируется в течение двух лет.

На Соловках строительство каждого объекта должно быть согласовано с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловецких островах проживают около 1 тыс. человек, более 20 тыс. человек в год посещают архипелаг как туристы и паломники. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.