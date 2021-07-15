В Аргентине первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 60% взрослых

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Более 60% населения Аргентины в возрасте старше 18 лет привито как минимум первым компонентом одной из используемых в стране вакцин от коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Telam со ссылкой на данные Минздрава южноамериканской страны.

Вакцинацию прошли 20 605 189 совершеннолетних граждан страны, что составляет 60,85% от общего числа аргентинцев в возрасте старше 18 лет. Уровень иммунизации населения в 13 из 24 регионов Аргентины оказался даже выше этого показателя.

С начала пандемии в южноамериканскую страну поступило более 30,2 млн доз вакцин от разных производителей. По данным Минздрава, в республике до настоящего времени распределено 28 283 544 прививок от коронавируса, 25 718 531 из них использовано.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря прошлого года в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Препараты от коронавируса предоставили стране также компании AstraZeneca и Sinopharm.