Кузнецова предложила возмещать детям-инвалидам стоимость колясок, если их не предоставили

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает компенсировать родителям детей-инвалидов полную стоимость технических средств реабилитации в случае их несвоевременного предоставления.

"Мы предлагаем проработать механизм компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду технических средств реабилитации, то есть определить возможность приобретения [родителями] средств реабилитации по рыночной стоимости с последующей стопроцентной компенсацией", - сказала Кузнецова в четверг, выступая на стратегической сессии по обсуждению предложений в народную программу партии "Единая Россия" по поддержке инвалидов и членов их семей.

"К нам поступает огромное число обращений родителей, которые жалуются на невозможность получения технических средств реабилитации из-за несовершенства закупочных процедур, которые в лучшем случае позволяют получить средства реабилитации за 30-35 суток, в худшем - отсутствие закупок или отказ исполнителя от исполнения госконтракта", - подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, в настоящее время остается проблема несоответствия параметров технических средств реабилитации потребностям ребенка-инвалида. "Здесь причина в несовершенстве нормативной правовой базы регулирования, действующих нормативных правовых актов, которые устанавливают порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка. Нам нужно вносить туда изменения и работать над гибким подходом. Очень важно, чтобы эта гибкость предполагала и учет новых разработок, которые у нас есть", - добавила омбудсмен.