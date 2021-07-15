Суд снизил сумму компенсации с рэпера Моргенштерна за нарушение авторских прав

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии снизил сумму компенсации, которую рэпер Моргенштерн обязан выплатить автору песни "Владимир Путин - молодец" за незаконное использование произведения. Апелляционная инстанция уменьшила сумму с 300 до 50 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в четверг.

"Верховный суд Республики Башкортостан изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 000 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 рублей. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Решение суда первой инстанции было вынесено 25 марта, тогда Кировский районный суд Уфы признал незаконным использование Моргенштерном песни, обязав его выплатить компенсацию на сумму 300 тыс. рублей. Заседание проходило по видеосвязи.