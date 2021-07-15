СМИ: власти Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Турции намерены ужесточить требования к туристическим объектам, сообщило в четверг агентство Anadolu.

В парламенте республики рассматривается законопроект о стимулировании сферы туризма, согласно которому нарушившие требования гигиены и безопасности здоровья объекты туризма будут обязаны выплачивать штраф в размере 13 500 лир ($1 570). В случае выявления повторного нарушения норм гигиены в период пандемии штраф будет увеличен вдвое. Причем штраф продолжит увеличиваться в два раза при каждом новом несоответствии требуемым правилам.

В случае если руководство туристического объекта и вовсе не обладает сертификатом соответствия нормам безопасности здоровья, то оно будет вынуждено также выплатить штраф в размере 13 500 лир.

В начале мая 2020 года в Министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что Анкара запустила программу под названием "Сертификация здорового туризма", которая начала действовать с летнего сезона 2020 года. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для туристов в различных туристических объектах, включая отели, аэропорты, спецтранспорт, музеи и другие достопримечательности.