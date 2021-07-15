В Волгограде первые кафе и рестораны подали заявки на создание свободных от COVID-19 зон

С 12 июля в Волгоградской области решением оперштаба, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров, введены дополнительные ограничительные меры, а также принято решение о создании свободных от COVID-19 зон в культурно-досуговых учреждениях и общепите.

ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Первые восемь заявок на получение паспортов иммунизации и создание на предприятиях свободных от COVID-19 зон поданы в Волгоградской области, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

"Восемь заявок от предпринимателей Волгоградской области уже на рассмотрении. По информации комитета по развитию туризма Волгоградской области, который координирует работу по оформлению паспортов иммунизации, в числе первых о готовности создать свободную от COVID-19 зону заявили, в частности, ресторан "Золотая Прага", пиццерия "Жар-Пицца", ресторанный комплекс "Миля", чайная "Чай китайской панды". Статус свободной от COVID-19 зоны будет действовать в течение шести месяцев с момента выдачи", - говорится в сообщении.

Власти региона создадут реестр паспортов вакцинации, подтверждающих наличие коллективной защиты от коронавируса у сотрудников предприятий. В нем укажут фактическую численность трудящихся и процент работников, сделавших прививку против COVID-19 либо переболевших им в течение последних шести месяцев. В отдельной графе отметят процент таких сотрудников от общей численности штата, уточнили в пресс-службе.

"Руководители предприятий направляют заявки в электронном виде на официальный адрес облтуризма. После обработки и проверки достоверности данных, в которой задействован региональный комитет здравоохранения, организации выдается паспорт иммунизации, если нарушений не обнаружено. Весь процесс займет не больше одной недели", - цитирует председателя комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимира Попкова пресс-служба.

В свою очередь, посетители ресторанов и кафе должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор - сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом, документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител, справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы, добавили в пресс-службе.

О ситуации в регионе

Ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области остается напряженной, система здравоохранения работает стабильно. По состоянию на четверг с начала пандемии зарегистрировано 66 293 случая заражения (плюс 276 человек за сутки), выздоровели 60 650 человек (плюс 118 за сутки), умерли 1 632 человека. В режиме инфекционных стационаров в Волгограде и Волгоградской области работают 23 медучреждения, в которых развернута 3 881 койка.

По состоянию на четверг вакцинировано свыше 532 тыс. человек, это около 45% от плана вакцинации, выполнение которого позволит создать к осени коллективный иммунитет. Показатель заболеваемости COVID-19 после вакцинации в Волгоградской области составляет 0,163%, что ниже среднероссийского - 0,5%.

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Также несовершеннолетним волгоградцам разрешается находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Работа заведений, кто не желает обеспечить условия перехода в свободную от COVID-19 зону, ведется с ограничениями, в частности, для общепита введен запрет приема посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос, приостановлена работа детских комнат, танцплощадок, караоке, проведение банкетов.