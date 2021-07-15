В аэропорту Хабаровска откроют дополнительные стойки из-за очередей

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Аэропорт Хабаровска откроет дополнительные стойки регистрации из-за увеличившегося пассажиропотока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта в четверг.

В местных СМИ и соцсетях распространились кадры с огромными очередями, выстроившимися за несколько десятков метров от входа в здание терминала.

"В международном аэропорту Хабаровска отмечается существенное увеличение пассажиропотока на внутренних рейсах. По сравнению с данными прошлой недели количество пассажиров выросло на 20%. Кроме того, стоит отметить, что на утренние часы приходится пиковая нагрузка - именно в это время обслуживается максимальное количество пассажиров широкофюзеляжных воздушных судов. <…> Увеличивается количество занятого персонала в часы пиковой нагрузки, стойки регистрации работают практически все, будут выведены еще дополнительные. Досмотровые ленты на входе работают все", - сказали в пресс-службе.

Руководство аэропорта проводит мероприятия, направленные на увеличение скорости обслуживания пассажиров, в том числе при осуществлении входного досмотра.

В пресс-службе уточнили, что сейчас отмечается повышенный спрос на вылеты из Хабаровска в другие города России в связи с отпусками. По направлениям на Москву пассажиропоток по сравнению с показателями двумя неделями ранее вырос на 19%, в Новосибирск - на 34%, в Южно-Сахалинск - на 87%, во Владивосток - на 23%, в Красноярск - на 17%, отмечается также увеличение по направлениям в Екатеринбург, Сочи и по другим.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ. Ежегодно он обслуживал более 2 млн пассажиров, за прошлый год пассажиропоток упал более чем на 40%.