Журналист назвал главу МОК лжецом и был выведен со встречи Баха с губернатором Токио

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Журналист назвал лжецом главу МОК во время встречи Томаса Баха с губернатором Токио Юрико Коикэ. Японская охрана была вынуждена вывести журналиста из зала.

Инцидент произошел в ходе совместной фотосессии губернатора Токио и главы МОК перед началом переговоров в Токио, которую также транслировали местные телеканалы. В какой-то момент один из присутствовавших в зале журналистов начал кричать, обращаясь к Баху на английском языке.

"Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!" - прокричал мужчина. После этого сотрудники охраны были вынуждены вывести его из зала. На данный момент не сообщается, сотрудником какого СМИ был мужчина.