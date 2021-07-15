{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Журналист назвал главу МОК лжецом и был выведен со встречи Баха с губернатором Токио

Сотрудником какого СМИ был мужчина не известно

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Журналист назвал лжецом главу МОК во время встречи Томаса Баха с губернатором Токио Юрико Коикэ. Японская охрана была вынуждена вывести журналиста из зала.

Инцидент произошел в ходе совместной фотосессии губернатора Токио и главы МОК перед началом переговоров в Токио, которую также транслировали местные телеканалы. В какой-то момент один из присутствовавших в зале журналистов начал кричать, обращаясь к Баху на английском языке.

"Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!" - прокричал мужчина. После этого сотрудники охраны были вынуждены вывести его из зала. На данный момент не сообщается, сотрудником какого СМИ был мужчина.

Ранее глава МОК, находящийся с официальным визитом в Японии, неоднократно подчеркивал, что организаторам удастся провести максимально безопасные Игры.

В Японии продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением коронавируса - за восемь дней до начала Олимпийских игр в Токио суточный прирост новых выявленных случаев держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Режим ЧС и усиленные меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия и запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита.

Теги
ЯпонияБах, ТомасОлимпиада в Токио
Пандемия COVID-19
В странах Западной Европы отмечается очередной подъем заболеваемости COVID-19
В странах Западной Европы отмечается очередной подъем заболеваемости COVID-19
Читать полностью