Журналист назвал главу МОК лжецом и был выведен со встречи Баха с губернатором Токио

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Журналист назвал лжецом главу МОК во время встречи Томаса Баха с губернатором Токио Юрико Коикэ. Японская охрана была вынуждена вывести журналиста из зала.
Инцидент произошел в ходе совместной фотосессии губернатора Токио и главы МОК перед началом переговоров в Токио, которую также транслировали местные телеканалы. В какой-то момент один из присутствовавших в зале журналистов начал кричать, обращаясь к Баху на английском языке.
"Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!" - прокричал мужчина. После этого сотрудники охраны были вынуждены вывести его из зала. На данный момент не сообщается, сотрудником какого СМИ был мужчина.
報道陣にまぎれた男性が英語で「バッハ、お前は嘘つきだ！エアポートイズデンジャラス」その後強制退場！#東京五輪 #バッハ #お前は嘘つきだ #空港は危険だ #五輪中止 #東京コロナ感染者数1308人 pic.twitter.com/DDpjVwRJZo— YOSHIKI過半数議席獲得 (@ysk_1) July 15, 2021
Ранее глава МОК, находящийся с официальным визитом в Японии, неоднократно подчеркивал, что организаторам удастся провести максимально безопасные Игры.
В Японии продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением коронавируса - за восемь дней до начала Олимпийских игр в Токио суточный прирост новых выявленных случаев держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Режим ЧС и усиленные меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия и запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита.