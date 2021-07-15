Минобрнауки считает необходимым развивать филиальную сеть российских вузов за рубежом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Одной из задач развития образования в России является расширение российского влияния за рубежом, для этого, в частности, необходимо развивать филиальную сеть российских вузов за границей, заявил в четверг на Всероссийской онлайн-конференции в ОНФ, посвященной вопросу развития российского образования, науки и спорта, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"Следующий блок - это расширение российского влияния за рубежом через образование, гуманитарные проекты. Здесь приняты основополагающие решения по увеличению квот правительства: с 15 тыс. до 30 тыс. в год иностранных граждан. Мы должны сформировать грантовую схему поддержки талантливых иностранных студентов, развивать филиальную сеть российских вузов за рубежом", - сказал Афанасьев.

Кроме того, по его словам, необходимо организовывать различные форматы обучения, в том числе летние школы для иностранцев на территории России, продолжать программу продвижения русского языка за рубежом.

"Казалось бы, это такая внешняя задача. Но, на самом деле, она не просто подчеркивает уровень привлекательности и лидерства российского образования, но одновременно позволит притянуть лучшие силы, лучших студентов, в том числе для продолжения учебы и работы в России", - отметил замминистра.