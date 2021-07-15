Эксперты: треть пешеходов не чувствуют себя в безопасности из-за самокатов и велосипедов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более трети российских пешеходов не чувствуют себя в безопасности из-за самокатов и велосипедов на пешеходных дорогах, показало исследование компании "Манго Иншуринг" (есть в распоряжении ТАСС).

"Исследование показало, что самокаты, электросамокаты, велосипеды и электровелосипеды - одни из самых популярных средств передвижения в летний период - 97% опрошенных россиян часто встречают их на дорогах своего города. Однако немало тех, кто обеспокоен популярностью самокатов и велосипедов. Например, более трети (38%) участников исследования не чувствуют себя в безопасности на пешеходных дорогах, если их также используют самокатчики и велосипедисты. Только 34% респондентов поделились, что могут без страха прогуливаться только там, где есть специальные велодорожки", - указано в исследовании.

По данным экспертов компании, основными минусами двухколесного передвижения участники опроса видят небезопасность для пешеходов и других водителей, зависимость транспорта от погодных условий, а также отсутствие нормального дорожного регулирования.

При этом большинство (65%) жителей российских городов положительно относятся к передвижению на самокатах и велосипедах. Основными плюсами использования такого транспорта респонденты называют экологичность, удобство, дополнительную физическую нагрузку и экономию средств на дорогу. Также почти треть опрошенных (28%) считают, что использование двухколесного транспорта развивает городскую среду. В том числе создает новые общественные пространства и улучшает инфраструктуру.

"Говоря о безопасности пешеходов в целом, важно отметить, что именно эта группа граждан чаще всего становится жертвой случайных аварий. Так, 19% опрошенных заявили, что получали ушибы, порезы, царапины в результате столкновений с самокатчиками и велосипедистами, перешеходов сбивали с ног или они получали серьезные травмы. Каждый четвертый участник исследования (24%) рассказал, что был свидетелем столкновения, еще 15% водителей и пешеходов почти попадали в аварию, но им повезло избежать столкновения в последний момент", - отмечается в документе.

Эксперты также выяснили, что 69% опрошенных россиян чувствовали бы себя спокойнее, если бы имели страховку от столкновений. 40% жителей страны готовы заплатить за эту услугу 100-200 рублей в месяц, еще треть - 200-500 рублей в месяц.

На последнем этапе исследования было проанализировано поведение водителей самокатов и велосипедов. 66% процентов водителей утверждают, что всегда соблюдают правила дорожного движения. Еще треть отмечают, что делают это "по возможности". Результаты опроса также показали, что в 66% случаях велосипедисты и самокатчики передвигаются по пешеходным тротуарам, в 12% случаев - едут по проезжей части, остальные водители действуют ситуативно - едут там, где дорога свободнее.