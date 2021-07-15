Вакцинацию от коронавируса прошли почти три четверти сотрудников московского транспорта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Почти три четверти сотрудников московского общественного транспорта прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников московского транспорта: машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители Департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса", - сказали в штабе.

Там напомнили, что согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 448 835 случаев заражения, из них 5 237 за последние сутки. Выздоровел 1 258 361 человек, умерли 24 068.