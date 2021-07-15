Власти Сочи заявили, что новые антиковидные ограничения не повлияли на загрузку курортов

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Новые антиковидные ограничения, действующие в Краснодарском крае с июля, не повлияли на загрузку курортов Сочи, они остаются заполненными более чем на 85%, в городе отдыхают свыше 180 тыс. туристов. Серьезных нарушений ограничений в отелях и гостиницах не выявлено, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи в четверг.

Ранее эксперты туристической отрасли заявляли, что введение ограничений может привести к отмене броней.

"Введение новых правил не привело к массовому отказу туристов от отдыха. На сегодняшний день на территории курорта находятся свыше 180 тыс. туристов, средняя загрузка средств размещения составляет 86%. Работают 2 875 объектов размещения, из них 60 - санатории и пансионаты с лечением. 99 объектов - это гостиницы, пансионаты, базы отдыха и детские лагеря, а также более 2 700 мини-гостиниц и отелей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на протяжении двух недель межведомственные рабочие группы проверят средства размещения на предмет соблюдения ограничений, на текущий момент выборочно проверены порядка 200 объектов. "Серьезных нарушений не выявлено", - добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности продлен в Краснодарском крае до 1 октября. В июле при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее, чем полгода назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Все данные требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.