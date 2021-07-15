Власти Крыма не исключили введение обязательной вакцинации для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Республики Крым допустили введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты региона - по аналогии с принятыми ранее в Краснодарском крае мерами. Об этом сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала "Россия 24".

"Возможно, мы к этому тоже придем", - ответил замминистра на вопрос ведущего, планируются ли в регионе такие же меры, которые приняли власти Кубани.

Лясковский уточнил, что сегодня туристы могут вакцинироваться на территории республики как первым, так и вторым компонентом. "Единственная трудность: в Крым поступило небольшое количество "Ковивака" и "Эпиваккороны". Поэтому, когда люди приходят на второй этап по этим вакцинам, бывают накладки. По "Спутнику V" никаких проблем нет", - добавил Лясковский.

В Краснодарском крае сегодня при размещении в гостиницы отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации/справка о прохождении первого этапа вакцинации.

Ранее власти Крыма заявили, что в республике максимально ограничат проведение развлекательных мероприятий на территории полуострова в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавируса. Как сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 374 тыс. человек, что составляет около 19% населения республики. Вторым компонентом привились 280 тыс. человек.