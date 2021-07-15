В Архангельске открылся первый международный форум по развитию деревянного судостроения

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Первый международный форум "Матица" по сохранению и развитию деревянного судостроения открылся в четверг в Архангельске. Как рассказал ТАСС организатор форума, директор Северного морского музея Евгений Тенетов, мероприятие собрало исследователей, реставраторов, реконструкторов, мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Свияжска, Калининграда, Архангельской области и Татарстана, онлайн примут участие специалисты по деревянному судостроению из Норвегии и США.

"Форум по изучению и сохранению традиционного деревянного судостроения начинается 15 июля. Приехали строители и исследователи традиционных лодок из Москвы, Свияжска, Татарстана, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Калининграда. Также историки, которые изучают этот вопрос, реконструкторы. Специалисты из Норвегии и США будут участвовать онлайн. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с изучением, сохранением, реконструкцией и строительством традиционных деревянных судов, преимущественно северных", - рассказал Тенетов.

По словам собеседника агентства, к традиционному деревянному судостроению можно отнести то, что не является заводским серийным производством. "Каждый мастер строил свою лодку по-своему. Нет ни одного одинакового карбаса, нет ни одной одинаковой "кенозерки" или "каргополки" (виды деревянных лодок - прим. ТАСС). Используя природные материалы, такие, как кокоры (нижняя часть ствола хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, перпендикулярным стволу - прим. ТАСС), гнутые, естественной кривизны корни для постройки лодок, крестьянин был вынужден строить что-то оригинальное, поскольку нет в природе одинаковых корней", - отметил он.

В настоящее время традиция постройки деревянных судов постепенно утрачивается. И важно сохранить то, что еще осталось, тем более что многие навыки передаются от мастера к мастеру даже без записей и чертежей. "Это народное судостроительное творчество стремительным образом уходит, и задача и нас как музея, и тех, кто занимается постройкой таких судов, ухватиться за последний момент, который еще можно поймать, зафиксировать, записать, изучить и популяризировать традиционное судостроение, - сказал Тенетов. - Это огромный пласт нашей, в частности северной, культуры и огромный пласт любой морской культуры, людей моря".

Карбасы, шхуна и коч

В Архангельске в настоящее время на верфи на Мосеевом острове по старинным технологиям строят поморский коч - деревянное судно, которое использовали поморы и сибирские промышленники в XI-XIX веках в северных морях, а на Поморской судоверфи - поморскую шхуну, здесь же за два года уже построили несколько карбасов. В ходе форума участники познакомятся с опытом работы архангельских верфей. "Например, в Татарстане возрождают историю своей волжской деревянной лодки и очень интересуются нашим северным опытом", - добавил он.

Мастера из других регионов расскажут о своих наработках. Например, Алексей Рыбаков из Москвы поделится опытом, как шить деревянные лодки при помощи вицы.

Как отметили организаторы, очень важный вопрос - регистрация самостоятельно построенных деревянных судов, этой теме на форуме будет посвящен отдельный круглый стол, в котором примут участие представители контролирующих органов. Если на самодельном плавсредстве нет мотора, оно ходит под парусом или на веслах, его регистрировать не нужно. "Но люди, которые живут на побережье моря и занимаются конкретным промыслом, работают на этих судах, они на веслах ходить не будут, а поставят мотор. Тогда наступает проблема. Почему и исчезает традиционный карбас, потому что он нестандартен, - пояснил собеседник агентства. - Гораздо проще купить какую-то "казанку" в магазине, поставить на нее мотор и без проблем зарегистрировать".

В рамках форума 17-18 июля в Архангельске пройдет первая поморская карбасная регата. Для соревнований было специально построено три однотипных гоночных карбаса. Шесть команд из Архангельска и Санкт-Петербурга будут соревноваться в гонках на веслах и под парусом.