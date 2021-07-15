На федеральной территории Сириус курортный сбор начнут взимать с 1 августа

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Отели и гостиницы федеральной территории Сириус начнут взимать курортный сбор с гостей с 1 августа, планируется, что ежегодные отчисления от сбора в бюджет Краснодарского края превысят 31 млн рублей, уже в 2021 году на средства от сбора на федеральной территории собираются благоустроить знаковые туристические места. Об этом сообщил ТАСС в четверг врио главы федеральной территории Андрей Столяров.

Накануне депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии внесли изменения в закон о курортном сборе, предусматривающие включение федеральной территории Сириус в эксперимент по его взиманию.

"Федеральная территория Сириус с 1 августа 2021 года включается в эксперимент по взиманию курортного сбора. Введение курортного сбора в августе 2021 года дополнительно привлечет в доходы бюджета Краснодарского края более 31 млн рублей в год и уже в 2021 году позволит точечно отремонтировать и обустроить места отдыха и знаковые туристические места федеральной территории Сириус", - сказал Столяров.

Он пояснил, что на федеральной территории Сириус более 180 операторов курортного сбора, он будет взиматься с туристов старше 18 лет, по 10 рублей в сутки, исключение по закону составляют жители Краснодарского края, которые смогут отдыхать на федеральной территории без взимания "курортных платежей".

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, средства направляют на благоустройство территорий.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение. Двадцать пятого марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.