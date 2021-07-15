Лавров поблагодарил Узбекистан за восстановление православных святынь

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Ташкент в четверг посетил кафедральный собор Успения Божией Матери, где встретился с главой Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ митрополитом Викентием. Министр выразил благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении православных святынь на территории страны.

"Выражена признательность руководству Республики Узбекистан за внимание к нуждам епархии, а также содействие в восстановлении православных святынь на территории страны. Рассмотрены текущие проекты по развитию Среднеазиатского митрополичьего округа", - говорится в сообщении МИД России.

Успенский собор в Ташкенте был построен в 1878 году, 31 января 1879 года храм был освящен в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

10 ноября 1996 года во время своего визита в Ташкент в соборе совершил богослужение патриарх Московский и всея Руси Алексий II. А в 2017 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор после завершения его реконструкции.