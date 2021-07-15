МЧС предупредило москвичей о граде во время дождя в ближайший час

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о граде во время дождя в ближайший час и до конца 15 июля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля местами в Москве сохранится гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами до 18 м/ с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил о грозе, усилении ветра до 17 м/с и кратковременных дождях до конца дня.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от идущих впереди машин, избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Также советуют парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.