Врачи рассказали о состоянии женщин, получивших ранения при нападении мужчины в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Женщины, раненные при нападении мужчины с ножом в автобусе в Ростовской области, прооперированы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в медучреждении города Азова, куда были доставлены пострадавшие.

"Они в достаточно тяжелом состоянии <...> их прооперировали", - сообщили в больнице. Уточняется, что состояние пострадавших на данный момент стабильное.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в четверг 51-летний мужчина в автобусе, следовавшем из Азова в село Круглое, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина умерла на месте происшествия. Еще две женщины (55 лет и 61 год) были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, установлена, его разыскивают сотрудники полиции.