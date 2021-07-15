Путин назвал "Славянский базар в Витебске" ярким примером конструктивного сотрудничества

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ровно 30 лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность, стал ярким примером конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере. Отрадно, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты, вовлекает в свою орбиту новых участников и преданных поклонников, знакомит публику с самобытным творчеством вокальных, академических, театральных, хореографических, фольклорных коллективов и исполнителей из десятков стран", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность в том, что программа фестиваля привлечет широкое внимание публики и порадует зрителей яркими премьерами и красочными представлениями, а также поблагодарил организаторов фестиваля за профессионализм и большую организационную работу.

XXX международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 14 по 19 июля 2021 года. В нем принимают участие представители более 30 государств.