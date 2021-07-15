В РАНХиГС заявили, что в России прослеживается тенденция к трансформации крупных городов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций наблюдается в России, сообщила пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по итогам первого дня международной научно-практической конференции "Региональное развитие до и после пандемии".

"Территориальное развитие является одним из ключевых направлений внутренней политики Российской Федерации. Помимо реализации региональных программ в настоящее время в России наблюдается тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники конференции обсудили, какие последствия пандемия оказала на жизнь городов и регионов.

"Конференцию открыл ректор РАНХиГС Владимир Мау, подчеркнувший важность единой экспертной площадки для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития научным, экспертным сообществом и государственной властью", - добавили в сообщении.

Помимо российских исследователей в конференции приняли участие иностранные ученые из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов, уточнили в вузе.

Президентская Академия традиционно является одной из ключевых площадок в Российской Федерации для дискуссий научного сообщества.

Вопросы, связанные с развитием агломераций поднимались в июне на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов с участием руководителей регионов. Тогда вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости создания в стране Институт пространственного развития, который будет сопровождать градостроительное развитие агломераций. Хуснуллин пояснил, что в России необходимо изменить подходы к управлению пространством, перейти к активной политике развития территорий и избавиться от ситуации, когда соседствующие территории развиваются по несогласованным генпланам.