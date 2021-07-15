Глава Коми призвал молодежь обращаться за медпомощью при первых признаках ковида

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба призвал заразившихся коронавирусом молодых людей обращаться за медпомощью сразу, а не дожидаться тяжелого течения заболевания.

"Бытует мнение, что здоровому человеку не нужно прививаться, но здоровых среди детей, по статистике, всего 10-12%, а среди взрослых - до 5% <…> Новые штаммы - индийский и южноафриканский - как раз поражают молодых людей. Молодой человек, особенно ведущий здоровый образ жизни, занимающийся спортом, считает, что справится с вирусом и так, но только не с ковидом. Основная проблема, почему сегодня молодые болеют и болеют тяжело - это запущенность заболевания. Молодые люди обращаются за помощью с запущенными случаями, когда уже есть пневмония. При первых же признаках нужно обращаться к врачу", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, которое размещено на странице региона в "ВКонтакте".

Руководитель региона также призвал привившихся продолжать соблюдать меры профилактики, потому что вирус активно мутирует и можно заразиться другим штаммом. На 15 июля в республике привиты первым компонентом более 164 тыс. человек, или 20,26% населения региона, завершили иммунизацию более 119 тыс., в запасе есть еще около 34 тыс. доз вакцины. При этом в Коми объявлена обязательная вакцинация ряда категорий граждан.

Развернуто 2 650 коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 2 044 койки, или 77%, сообщил глава республики. В Коми выявлено на 15 июля 50 693 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровели 46 021 человек, умерли 1 097 человек.